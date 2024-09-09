Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек анонсував продовження терміну дії буферної зони на польсько-білоруському кордоні вже цього тижня.

Про це пише Polskie Radio із посиланням на заяву Мрочека.

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Буферну зону на польсько-білоруському кордоні продовжать ще на 90 днів - що відомо

За словами Мрочека, ділянка польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичі-Церківні та Черемсі, працюватиме за тими ж правилами, що й зараз.

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Обмеження буде запроваджене на чергові 90 днів.

Він наголосив на правильності такого рішення, адже ця буферна зона сприяла зменшенню кількості незаконних перетинів кордону.

"Ми хотіли б продовжити термін дії зони ще на три місяці, адже це один із елементів посилення та будівництва електронного бар’єру на польсько-білоруському кордоні", – пояснив Мрочек.

Польща провела нову військову операцію на кордоні з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя", в якій задіяні 17 тисяч військових.

За нову операцію відповідє 18-а механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

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Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів каміння.

Кордон між цими країнами став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.