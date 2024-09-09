Біля кордону з Україною у румунському селі Періправа 9 вересня виявили рештки російського безпілотника. Слідча група збирає докази з місця події для проведення експертизи.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.
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У Румунії знову знайшли уламки дронів РФ - подробиці
Спеціалісти Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ Румунії зібрали фрагменти російського безпілотника на околицях села Періправа в повіті Тулча.
Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".
"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях села Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.
У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.
Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо
21 серпня також поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.
1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.
А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.
Згодом, у четвер, 25 липня, речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії.
Ще в жовтні минулого року на території країни знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру України.