Біля кордону з Україною у румунському селі Періправа 9 вересня виявили рештки російського безпілотника. Слідча група збирає докази з місця події для проведення експертизи.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.

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У Румунії знову знайшли уламки дронів РФ - подробиці

Спеціалісти Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ Румунії зібрали фрагменти російського безпілотника на околицях села Періправа в повіті Тулча.

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Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях села Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

21 серпня також поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.

1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

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Згодом, у четвер, 25 липня, речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії.

Ще в жовтні минулого року на території країни знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру України.