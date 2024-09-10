10 вересня Сили оборони України збили 38 російських ударних безпілотників типу Shahed.

До знищення "Шахедів" були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Чим Росія атакувала Україну 10 вересня

Армія РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 46 ударними БПЛА типу Shahed.

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Під час протиповітряного бою було збито 38 ударних дронів.

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України:

один – у напрямку Росії

два – в напрямку тимчасово окупованої території Луганської області.

Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені на території України (ймовірно, впали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Скільки збили дронів, які летіли на Київ

У Києві під час повітряної тривоги, яка тривала близько двох годин, знешкодили всі російські ударні дрони, які загрожували столиці.

За даними Київської міської військової адміністрації, цього разу безпілотники летіли на Київ групами з різних напрямків.