Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Україна може бити по РФ зброєю, наданою Нідерландами - що відомо

Брекельманс зазначив, що Україна може використовувати зброю для самозахисту відповідно до міжнародного права.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти.

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Те ж саме стосується ворожих ракет - вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", - сказав міністр оборони Нідерландів.

Брекельманс також додав, що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону.

"Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - сказав міністр.

Він уточнив, що дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Крім того, міністр оборони Нідерландів закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.

Україні необхідний дозвіл на використання зброї по цілях у РФ від США, Британії, Франції і Німеччини

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, які безпосередньо надають зброю далекого радіусу дії.

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За його словами, США, Британія, Франція і Німеччина дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка може допомогти виштовхнути РФ з території України.

Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у РФ - що відомо

За даними видання The Telegraph, уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Однак ракети Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена занепокоєна тим, що використання Україною цих ракет у війні проти РФ без схвалення США може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ.