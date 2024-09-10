Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ймовірна передача Росії іранських балістичних ракет є прямою загрозою для харків’ян.

Про це він сказав у коментарі журналістам під час огляду будівництва підземної школи, передає кореспондент Укрінформу.

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Іранська балістика у руках Росії загрожує Харкову - що відомо

Синєгубов розповів, що коли надійшла перша інформація, що війська РФ отримали ракети від Північної Кореї, то відразу дві ракети вдарили по центральній частині Харкова.

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"Ми це відчули зразу. Як тільки в росіян з’явиться новий тип озброєння, який вони зможуть масово застосовувати, звичайно, що це пряма небезпека для харків’ян", - сказав начальник ОВА.

Іран передав Росії балістичні ракети - подробиці

У звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360.

6 вересня британське видання The Times з посиланням на джерело в українській військовій розвідці повідомляло, що 4 вересня російський корабель доставив ракети Fateh-360 до невідомого порту в Каспійському морі.

Більше по темі МЗС України попередило повіреного Ірану про наслідки надання Росії ракет Представнику Ірану повідомили, що постачання ракет Росії матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Нещодавно представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

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В ISW вважають, що РФ, ймовірно, використовуватиме іранські ракети для ударів по українській енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі восени та взимку.

На тлі цих заяв до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран.

Представник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння РФ матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.