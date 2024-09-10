Російські війська продовжують наступальні дії на фронті. 9 вересня відбулося 167 бойових зіткнень з окупаційною армією, йдеться у зведенні Генерального штабу.

Армія РФ активно завдає авіаударів, ЗСУ атакують позиції РФ

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема скинули 130 КАБів.

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Також війська РФ здійснили 4 916 обстрілів, з них 195 - із реактивних систем залпового вогню.

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Армія РФ завдавала авіаударів по населених пунктах поблизу лінії фронту.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали 13 ударів по районах зосередження росіян, а також уразили п’ять артилерійських систем.

Яка ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку сталися дві ворожі атаки в районах Вовчанська і Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу було 12 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагався просунутись неподалік восьми населених пунктів, зокрема Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку війська РФ атакували двічі у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки і Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію російської армії у бік Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового і Михайлівки.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог докладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки, де сталось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

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На Времівському напрямку росіяни здійснили дев’ять штурмів неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара, активно задіювали для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку армія РФ намагалась вибити підрозділи Сил оборони з позицій у районах Малої Токмачки і Малих Щербаків - загалом здійснили три атаки.

Для авіаударів росіяни використали близько 10 КАБів і до 100 НАРів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції дев’ять разів, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

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На Волинському і Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань РФ не виявлені.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зі своєї території активно застосовують артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція Сил оборони у Курській області РФ.

Росія атакувала Україну 10 вересня - що відомо

10 вересня Сили оборони України збили 38 російських ударних безпілотників типу Shahed.

Також армія РФ вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря та 46 ударними БПЛА типу Shahed.

Під час протиповітряного бою було збито 38 ударних дронів.