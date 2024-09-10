"Це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів", - йдеться у заяві.

Процедура за стандартами ОЕСР необхідна для відбору компетентних і професійних незалежних експертів до Наглядової ради.

Посли G7 наголосили на важливості швидкої організації процедури призначення за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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Посли країн «Великої сімки» наголосили на важливості переобрання незалежних членів наглядової ради після звільнення голови правління Укренерго Володимира Кудрицького і відставки двох членів ради.

Кудрицького звільнили з посади - що варто знати

2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника. За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради.

3 вересня голова наглядової ради НЕК «Укренерго» Данієль Доббені та член ради Педер Андреансен подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Володимир Кудрицький вважав своє дострокове звільнення із посади голови правління НЕК "Укренерго" не пов'язаним із питанням захищеності високовольтних підстанцій від російських атак.

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За даними "Економічної правди", 30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького.

Вищий антикорупційний суд 17 липня зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Неназваний адвокат подав скаргу до ВАКС на НАБУ за те, що антикорупційне відомство не зареєструвало заяву про злочин, пов’язаний із Кудрицьким.

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У заяві йшлося про ймовірні кримінальні правопорушення, які стосуються зловживання владою і службовим становищем, передбачені статтями 209, 364 і 368 Кримінального кодексу України.

Суд визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена в порядку апеляції.