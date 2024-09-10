Президент Володимир Зеленський подякував Республіці Панама за приєднання до спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Ще одна країна підтримала спільне комюніке першого Саміту миру

Зеленський заявив, що Україна розраховує на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.

«Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися», – зауважив він.

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На сьогодні вже 94 держави та організації приєдналися до спільного комюніке.

На Саміті миру погодили спільне комюніке

Під час Глобального саміту миру в Бюргенштоці Комюніке підписали 80 країн і 4 міжнародні організації.

Документ є відкритим, до нього можуть долучитися й ті країни, яких на заході не було. 

Комюніке визначило такі чіткі рамки для трьох сфер, у яких мають відбуватися подальші дискусії:

  • будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним
  • напади на торгові судна в портах і на всьому шляху прямування, а також на порти і на цивільну портову інфраструктуру неприпустимі
  • усі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими, а депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну.
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