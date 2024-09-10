Президент Володимир Зеленський подякував Республіці Панама за приєднання до спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Ще одна країна підтримала спільне комюніке першого Саміту миру

Зеленський заявив, що Україна розраховує на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.

«Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися», – зауважив він.

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На сьогодні вже 94 держави та організації приєдналися до спільного комюніке.