Сьогодні, 20 червня, Замбія підписала комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, повідомив Президент України у соцмережі Х (колишній Twitter).

Замбія підписала комюніке Саміту миру

"Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру. Відзначаємо зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці" – зазначив Зеленський у дописі.

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Президент наголосив, що Україна цінує те, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу.

Також Зеленський нагадав, що Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися й зробити свій внесок у досягнення спільних цілей.

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"Закликаємо всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру. Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах", – додав Президент.

На Саміті миру погодили спільне комюніке

Як зазначалося, на Саміті миру в Бюргенштоці Декларацію підписали 80 країн і 4 міжнародні організації.

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Оскіьки документ є відкритим, до нього згодом можуть долучитися й ті країни, яких на заході не було. 

Комюніке визначило такі чіткі рамки для трьох сфер, у яких мають відбуватися подальші дискусії:

  1. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним;
  2. Напади на торгові судна в портах і на всьому шляху прямування, а також на порти і на цивільну портову інфраструктуру неприпустимі;
  3. Усі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими, а депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну.
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