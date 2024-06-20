Сьогодні, 20 червня, Замбія підписала комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, повідомив Президент України у соцмережі Х (колишній Twitter).

Замбія підписала комюніке Саміту миру

"Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру. Відзначаємо зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці" – зазначив Зеленський у дописі.

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Президент наголосив, що Україна цінує те, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу.

Також Зеленський нагадав, що Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися й зробити свій внесок у досягнення спільних цілей.

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"Закликаємо всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру. Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах", – додав Президент.