Сьогодні, 20 червня, Замбія підписала комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, повідомив Президент України у соцмережі Х (колишній Twitter).
Замбія підписала комюніке Саміту миру
"Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру. Відзначаємо зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці" – зазначив Зеленський у дописі.
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Президент наголосив, що Україна цінує те, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу.
Також Зеленський нагадав, що Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися й зробити свій внесок у досягнення спільних цілей.
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"Закликаємо всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру. Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах", – додав Президент.
I am grateful to Zambia for joining the Peace Summit’s Communiqué and supporting efforts to achieve a sustainable, comprehensive, and just peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024
We appreciate the growing support for the Peace Summit and its final Communiqué from all continents, including Africa. We value that…
На Саміті миру погодили спільне комюніке
Як зазначалося, на Саміті миру в Бюргенштоці Декларацію підписали 80 країн і 4 міжнародні організації.
Оскіьки документ є відкритим, до нього згодом можуть долучитися й ті країни, яких на заході не було.
Комюніке визначило такі чіткі рамки для трьох сфер, у яких мають відбуватися подальші дискусії:
- Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним;
- Напади на торгові судна в портах і на всьому шляху прямування, а також на порти і на цивільну портову інфраструктуру неприпустимі;
- Усі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими, а депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну.