Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зараз є секретарем Ради безпеки РФ, в інтерв'ю російському пропагандистському медіа “Россия-24” заявив, що переговори з Україною неможливі, поки українські військові перебувають на російській території, а саме в Курській області.

“Доти, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, природно, жодні переговори з ними вести не будемо”, - сказав Шойгу.

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За його словами, Україна мала «бажання і прагнення захопити Курську атомну станцію», щоб «вчинити ядерний терор». "На щастя, це не вдалося", - додав він.

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Окрім цього, російський топчиновник зазначив, що до вторгнення української армії в Курську область президент Росії Владімір Путін начебто погодився на пропозицію Туреччини відмовитися і від ударів по об'єктах енергетики, і по торговельному і цивільному флоту України.

Більше по темі Курська операція викликала сумніви серед еліти РФ, - глави ЦРУ та МІ6 Керівники розвідувальних служб США і Великої Британії прокоментували наступ ЗСУ у Курській області.

“Туреччина нам запропонувала, сказала: ось від них (України - ред.) надійшла така пропозиція, давайте ми зобов'язуємося не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики і не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі”, - сказав Шойгу, додавши, що Путін погодився, але українська сторона відмовилася від цієї угоди.

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“Чи готові ми з ними [Україною] вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі”, - сказав Путін на Східному економічному форумі, пише видання "Агентство".

Видання акцентує увагу на тому, що такого штибу заява Путіна може вказувати на зміну його позиції щодо мирних переговорів.

На початку літа Путін ставив умовою для початку переговорів відхід ЗСУ від межі з анексованими територіями України.

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Після вторгнення в Курську область він заявив про неможливість переговорів. Однак під час уроку “Розмови про важливе” в Кизилі він допустив можливість мирних переговорів з Україною, якщо Київ відступить з території Курської області.

Наступ ЗСУ на Курську область - що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 27 серпня, як повідомляв Kyiv Post раніше.

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19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня та триває досі.