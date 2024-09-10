Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику ударів по місцях розташування військових та техніки Збройних сил України у Запоріжжі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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В Україні судили коригувальника ФБР РФ - що відомо

Житель одного з прифронтових селищ Запорізької області був дистанційно завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ через блогера Юрія Подоляку.

Агент шукав місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

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Також він намагався встановити і передати ворогу локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім «звітував» ФСБ.

Більше по темі На Полтавщині затримали російського агента, який палив об’єкти Укрзалізниці Житель Полтавщини потрапив у поле зору РФ, коли шукав «легкого заробітку» в Телеграмі.

Правоохоронці затримали агента РФ під час виконання ним завдання у квітні 2022 року.

Російського агента визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, зокрема квартири в обласному центрі та автомобіля.

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СБУ викрила інформаторку РФ, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Донеччині - подробиці

Служба безпеки затримала на Донеччині інформаторку військової розвідки РФ, яка передавала росіянам локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Жінка фіксувала місця базування Сил оборони та випитувала інформацію у місцевих жителів.

Найбільше російську розвідку цікавили координати укріпрайонів і бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи РФ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.