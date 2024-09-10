Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації (РФ).

Про це він заявив на пресконференції.

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Через забруднення річок немає загрози для життя й здоров'я людей

Шмигаль зазначив, що спеціалісти діють відповідно до чітко прописаних кроків реагування.

Станом на сьогодні зафіксовано певні наслідки внаслідок мору риб, але така риба негайно забирається.

"Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На цей час органіка осідає, розчиняється", - пояснив Шмигаль.

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Прем'єр відзначив, що загрози для життя й здоров'я людей немає.

"Заходи боротьби щодо очищення активним мулом відбуваються", - додав він.

Росіяни забруднили Сейм

7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.

На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.

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Фахівці збирали загиблу рибу для захоронення та проводили штучну аерацію водойм, аби наситити їх киснем.

Держводагентство та Держекоінспекція проводять моніторинг стану забрудненості річок Сейм та Десна та щоденно оновлюють результати вимірювань.