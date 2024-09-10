Уряд Великої Британії оголосив про нові санкційні обмеження щодо безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Відповідний документ опублікований на сайті британського уряду.

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Британія запровадила санції проти військової авіації РФ

Санкції запроваджені проти 924-го Державного центру безпілотної авіації РФ та командування російської військово-транспортної авіації.

924-й Державний центр безпілотної авіації РФ відповідає за постачання безпілотників до військ РФ, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

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Причини запровадження санкцій у повідомленні не вказані.

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18 липня уряд Великої Британії запровадив санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

Запровадженні санкції, зокрема, щодо суден під назвою "Залив Амурський" і СКФ "Печора", пов’язаних з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни. Відтепер суднам забороняється доступ до портів Британії та захід до них їхніх капітанів чи лоцманів.

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Вони повідомили, що запровадять санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі.