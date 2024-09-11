Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії, повідомляє Reuters, цитуючи Байдена.

Чи скасують у США заборону для ЗСУ на удари по території РФ

Наразі США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може бити по цілях вглиб Росії через страх ескалації конфлікту.

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Однак раніше державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером може обговорити дозвіл для Збройних сил України бити вглиб РФ.

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Палата представників США закликала Байдена скасувати обмеження для України

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Комітету Палати представників США із закордонних справ.

"Ми пишемо, щоб закликати вас скасувати обмеження на використання Україною наданих США систем великої дальності, зокрема, армійських тактичних ракетних систем, проти законних військових цілей у глибині території Росії", – йдеться в листі республіканців до Байдена.

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Накладені обмеження перешкоджають здатності України перемогти у війні з Росією, а також дають російським військам простір для подальших вільних нападів.

"Рішення Байдена на початку цього року скасувати повну заборону на українські удари по цілях в РФ із американської зброї було позитивним, однак запізнілим", – наголошується в листі.

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Республіканці зауважили, що впровадження цієї зміни допомогло призупинити наступ Росії в Харківській області.

"Ані використання Україною американської зброї для ударів по території Росії, ані українська операція у Курській області не викликали ескалації у відповідь з боку Москви", – пояснили республіканці.

Вони висловили розчарування через те, що адміністрація Байдена перешкоджає Британії та Франції дозволити Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP проти законних цілей у РФ.

Дозвіл ЗСУ на удари по цілях вглиб Росії − що відомо

Уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

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Через ризик ескалації, за даними The Times, уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності, яка могла б уражати російські міста та села.

12 серпня міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню можливість зняття заборони на удари по військових цілях у Росії.

25 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що колись Україна отримає дозвіл від союзників завдавати ударів західною зброєю по об’єктах, що знаходяться вглибині території РФ.