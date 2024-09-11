Під час Форуму оборонної промисловості в Києві між Україною та Литвою було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Литва підтримає Україну в оборонній сфері - подробиці

«Зайнятість в оборонній промисловості збільшується, а високі технології та інжинерія допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Спільні зусилля приведуть до перемоги України», - наголосив Науседа.

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що він разом із президентом Литви відкрив Литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві.

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У пресслужбі президента Литви зазначили, що меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці між двома країнами було підписано на цьому форумі.

У своїй вступній промові Науседа наголосив, що перемога України - це «наш єдиний вибір, і ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити перемогу України».

Він вважає що, досягнення перемоги «вимагає мобілізації оборонного потенціалу для забезпечення добре оснащених військ на передовій, а також розробки нових технологій, озброєння, методів ведення війни та інноваційних підходів, які приведуть Україну до перемоги».

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Відомо, що Литва вже виділила Україні 2% від власного ВВП і прагне продовжити підтримку на рівні 0.25% ВВП щорічно.

Литва надасть Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів Паляниця - що відомо

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25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".

Ракету-дрон розробили дуже швидко. На це знадобилося 1,5 року.

Вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває.