Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування.

Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки, повідомило Міністерство економіки України.

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Машина для розмінування «Змій» - що відомо

«Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель», — сказала перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. Після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

Як зауважив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, «Змій» - це новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери.

Можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле.

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Вага машини понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості вона може розміновувати до 2,5 га в годину.

Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний транспортер FOXTAC українського виробництва - подробиці

6 вересня Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC.

Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

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Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.