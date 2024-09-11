Під час конференції «Об’єднані заради справедливості» Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїла Росія.

Про це повідомили на сайті президента.

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РФ має відповісти за кожен злочин проти українців

У виступі про воєнні злочини РФ Зеленський нагадав про теракт в Оленівці, масові вбивства жителів Маріуполя та Бучі, знущання з українців у Ягідному.

«Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме.

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Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія», – зазначив він.

Президент України наголосив, що світ має безліч конвенцій, і понад сто країн ратифікували Римський статут, який має працювати.

«Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію», – сказав Зеленський.

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Він нагадав, що за кілька місяців у Бразилії має відбутися саміт G20. Україна чула сигнал від влади Бразилії про плани запросити російського диктатора. Якщо так станеться, то це означатиме чергове ігнорування Римського статуту.

Президент України закликав міжнародну спільноту об’єднатися заради справедливості, щоб наближати відповідальність Росії та її керівництва.

Україна ратифікувала Римський статут - що відомо

У серпні цього року Україна завершила виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

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Відтак, Україна отримала у своє розпорядження один з загальновизнаних міжнародно-правових механізмів притягнення Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності.

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.

Росія, як і США, підписала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але ратифікувала його лише цього року, після 24 років часом відвертого зволікання.