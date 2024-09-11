Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над зняттям обмеження на застосування Україною озброєння далекого радіусу дії, повідомляє Reuters.

Байден прокоментував застосування Україною далекобійної зброї

Відповідаючи на запитання журналіста, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності проти Росії, президент США повідомив, що триває робота його команди над цим питанням.

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Джерела Reuters повідомили, що у Сполучених Штатах близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але доведеться зачекати кілька місяців, оскільки США вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.

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Україні необхідний дозвіл на використання зброї по цілях у РФ від США, Британії, Франції і Німеччини

11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога"

Більше по темі Гарріс критикує Трампа, а той озвучує ядерну риторику РФ стосовно України Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час президентських дебатів зробила гучну заяву. Вона звинуватила Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву «обожнюваному» ним Путіну.

4 вересня президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, які безпосередньо надають зброю далекого радіусу дії.

За його словами, США, Британія, Франція і Німеччина дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка може допомогти виштовхнути РФ з території України.