Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйовано вщент, або пошкоджено внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це він сказав під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", передає кореспондент Укрінформу.

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Україні необхідно майже $14 млрд для відновлення закладів освіти

"Кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйновано вщент, або пошкоджено. І це не лише стіни, бо кожен заклад освіти - це діти. Це діти, вчителі, наукові співробітники. Це ті люди, які приймають сьогодні шалені виклики в своєму житті", - сказав Вітренко.

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За даними Світового банку, майже 14 млрд доларів необхідно для того, щоб лише відновити втрачену інфраструктуру. Ця сума має бути реалізована в найближчі дев'ять років.

Вітренко зауважив, що приблизно мільйон дітей зараз навчається онлайн, і це є викликом не лише для них, а й для усієї системи освіти.

"Наша головна мета - повернути дітей до очної освіти. Як ми вже чудово зрозуміли, саме очний формат навчання є найефективнішим", - додав заступник міністра.

Голова Нацполіції Іван Вигівський уточнив, що з 24 лютого 2022 року, було пошкоджено або знищено 2509 навчальних закладів. Найбільше їх пошкоджено у 2022 році, дещо менше - торік.

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"Але вже за 8 місяців 2024 року їх більше, ніж за весь 2023 рік", - констатував Вигівський.

Найбільше було зруйновано шкіл - 1668, дитсадків - близько 800, а також 141 ВНЗ.

У розрізі областей найбільше втратила Донеччина - 808 закладів освіти, Херсонська область - 446, Харківська - 286, Сумська і Луганська - трохи більше 170.

Вітренко зазначив, що приблизно мільйон дітей зараз навчається онлайн, і це є викликом не лише для них, а й для усієї системи освіти.

"Наша головна мета - повернути дітей до очної освіти. Як ми вже чудово зрозуміли, саме очний формат навчання є найефективнішим", - додав заступник міністра.

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Скільки закладів освіти постраждали в Україні внаслідок обстрілів

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілиться у заклади освіти − дитячі садки, школи, університети.