Президент подякував Хорватії за цільову допомогу для відновлення української енергетики, зокрема новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 млн євро, а також за допомогу в лікуванні та реабілітації захисників і захисниць України та членів їхніх сімей.

«Ми дуже вдячні за вашу підтримку від початку цього вторгнення. Розраховуємо на вас, зокрема, в політичних питаннях, на шляху до ЄС і НАТО. Вдячні вашому народу за допомогу біженцям», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги.

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Зеленський подякував хорватському прем'єру за оголошений у Києві 11-й пакет військової допомоги, йдеться на сайті президента.

Хорватія і надалі буде допомагати Україні у війні - подробиці

Хорватія продовжуватиме посилювати обороноспроможність України, водночас вона готова підтримати мирні ініціативи, які забезпечать справедливий мир з повагою до територіальної цілісності України.

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Про це заявив Пленкович на пресконференції у межах саміту Кримської платформи, передає кореспондент Укрінформ.

«Ми надали багато пакетів військової допомоги Україні і будемо продовжувати посилювати оборонну спроможність України, тому що лише сильні можуть захистити себе та визволити окуповані території.

Водночас як і решта міжнародної спільноти, особливо на Заході, ми маємо бажання підтримати мирні ініціативи, які забезпечать мир, але не будь-який, а справедливий, з повагою до територіальної цілісності. Саме це відстоювала Хорватія. Ми це переживали три десятиліття тому», - сказав він.

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Пленкович зауважив, що підтримка України триватиме «попри загрози, які, можливо, постануть перед Хорватією».

«Ми є членом НАТО і ЄС, і ми знаємо, коли настає момент, коли треба допомогти друзям», - зазначив Прем’єр-міністр Хорватії.

Саміт Кримської платформи 11 вересня − що відомо

11 вересня у межах саміту Кримської платформи у Києві Президент України Володимир Зеленський відкрив меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу.

9 вересня у вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.

Водночас команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат − Саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.

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Кримська платформа − ініційований Україною механізм для повернення питання Криму до глобального порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, а також зміцнення глобальної безпеки.