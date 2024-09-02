3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Скільки закладів освіти постраждали в Україні внаслідок обстрілів

Лубінець зазначив, що наразі багато освітніх закладів змогли розпочати навчання завдяки боротьбі Сил оборони. Росія, за його словами, навмисно цілиться у заклади освіти − дитячі садки, школи, університети.

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"Поки у цілому світі учні здобувають освіту, українські діти змушені чути звук тривог та гул ракет, навчатися в укриттях, дистанційно", − зауважив омбудсмен.

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Він додав, що сьогодні вранці, "у день, коли учні йдуть до шкіл, а студенти – в навчальні заклади, ворог масово атакував Україну".