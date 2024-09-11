Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву, який розробив та намагався реалізувати операцію із захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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У Росії планували захопити Харків до кінця лютого 2022 року

Відповідно до плану Степаніщева, підрозділи сухопутних військ РФ мали за п’ять днів оточити місто і взяти його в кільце.

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Для цього штурмові групи військ РФ мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.

Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки РФ намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор.

У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян.

Степаніщев із 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ.

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Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя Росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну.

Слідчі СБУ заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця РФ.

СБУ оголосили про підозру генералу, який командував ударом по Охматдиту - подробиці

10 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

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Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час був командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил ПКС Росії.

За наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.