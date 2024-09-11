У межах четвертого саміту міжнародної "Кримської платформи" у Києві відкрили меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Разом із українськими посадовцями пам’ять кримських татар вшанували представники різних країн.

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Меморіал жертв геноциду кримськотатарського народу - що відомо

Президент України наголосив: "Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою, традиціями.

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Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху.

Сьогодні, у межах четвертого саміту міжнародної "Кримської платформи" ми відкриваємо український національний меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму".

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Зеленський зазначив, що звільнення Криму від Росії – це спільне завдання українців, і весь світ сьогодні разом із нами в цій боротьбі.