Гарріс і Трамп нарешті чітко дали зрозуміти виборцям, як формуватимуть зовнішню політику США, якщо здобудуть перемогу на президентських виборах у листопаді – і виборці це помітили.

У вівторок увечері мільйони телеглядачів з усього світу спостерігали за дебатами між двома кандидатами, які проходили в Пенсильванії – одному з ключових штатів, де виборці ще не визначилися. Перед початком дебатів Гарріс одразу ж підійшла до Трампа, аби потиснути руку – це було вперше, коли вони зустрілися особисто.

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Жоден із кандидатів не озвучив конкретних політичних цілей щодо підтримки України чи інших союзників, натомість запропонувавши кардинально різні погляди на роль Америки як захисника демократії у себе і у світі. Але один із них таки вразив виборців.

«Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом»

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Раніше Трамп неодноразово заявляв, що може швидко покласти край війні Росії в Україні, але не запропонував жодної стратегії. Він першим під час дебатів відповів на запитання про конфлікт.

«Якби я був президентом, він би ніколи не розпочав», – заявив він, підкресливши, що «дуже добре» знає Путіна. Він додав, що в Україні загинули «мільйони людей», «якщо порахувати... набагато гірше, ніж люди можуть усвідомити, що там відбувається».

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Він перейшов до теми Ізраїлю, а потім повторив свою обіцянку щодо України: «Я закінчу війну між Росією та Україною». Трамп впевнений, що це йому вдасться ще до того, як він заступить на посаду: «Якщо мене оберуть президентом, я зроблю це ще до того, як стану ним».

Трамп постійно критикував союзників по НАТО за те, що вони вкладають замало грошей в Альянс, і під час дебатів продовжив свої звинувачення. «Байдену і вам не вистачає сміливості просити Європу, як я це зробив з НАТО», – сказав він, пообіцявши змусити країни-члени Альянсу платити більше.

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Він ще раз зобов'язався зупинити війну в Україні за будь-яку ціну, покладаючись на особисті відносини. «Я хочу, щоб війна закінчилася, – сказав він. – Я дуже добре знаю Зеленського і Путіна. У мене хороші відносини ... вони мене поважають. Вони не поважають Байдена».

«Я все владнаю ще до того, як стану президентом», – повторив він та розкритикував спроби Байдена вирішити конфлікт: «У нас є президент, про якого ми навіть не знаємо, чи є він – де наш президент? Ми навіть не знаємо, чи є він президентом».

Трамп також натякнув, що Гарріс не змогла зупинити війну в 2022 році. «Вони відправили її на мирні переговори ще до того, як війна почалася. А за три дні він взяв і почав війну», – сказав Трамп. Проте тоді в США були впевнені, що Росія готова до вторгнення, і Гарріс відправили поінформувати Зеленського про можливі сценарії. Гарріс ніколи не зустрічалася з Путіним.

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«Ось чому Росія напала на Україну, – додав Трамп. – Тому що вони побачили, наскільки вона [Гарріс – ред.] і її бос некомпетентні».

«Якби Трамп був президентом, зараз Путін сидів би в Києві».

Гарріс, намагаючись пояснити різницю між собою і своїм опонентом, підкреслила свій багаторічний досвід підтримки України і протистояння диктаторам на кшталт Путіна. «Важливо нагадати колишньому президентові, що його суперник на виборах не Байден, а я, – зазначила вона. – На мою думку, Трамп каже, що війна закінчилася би протягом 24 годин, тому що би він просто її [Україну – ред.] здав».

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Гарріс відстоювала свій внесок у захист України та стримування Росії перед повномасштабним вторгненням: «Я зустрічалася з Зеленським. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захистити себе. За кілька днів я поїхала на східний фланг НАТО – до Польщі та Румунії. І завдяки цій роботі ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну».

Вона підкреслила, що американська підтримка, значною мірою під керівництвом Байдена, була ключем до виживання України в ці роки: «Завдяки нашій підтримці, засобам протиповітряної оборони, боєприпасам, артилерії, «Джавелінам», «Абрамсам», які ми надали, Україна вистояла як незалежна і вільна держава».

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Кандидатка від Демократичної партії відчувала, що виборці розуміють підхід Трампа до вирішення конфлікту. «Добре відомо, що він захоплюється диктаторами, сам хоче стати диктатором з першого дня, – сказала вона. – Він сказав про Путіна, що той може робити все, що завгодно, і йти в Україну. Коли Росія вторглася в Україну, він сказав, що це було блискуче».

Гарріс підкреслила, що припинення війни Трампом не буде вигідним ані для українців, ані для союзників по НАТО. «Якби Трамп був президентом, то зараз Путін сидів би в Києві», – заявила вона, пояснюючи наслідки зовнішньої політики Трампа.

«Зрозумійте, що це означатиме, тому що політика Путіна стосується не лише України. Зрозумійте, чому європейські союзники та наші союзники по НАТО такі вдячні за те, що ви більше не президент, і що ми розуміємо важливість НАТО – найбільшого військового альянсу, який коли-небудь знав світ. Ситуація жахлива. Путін сидів би в Києві, задивляючись на інші європейські країни, починаючи з Польщі», – додала вона.

Зрештою модератор Девід М’юр запитав Трампа: «Чи вірите Ви, що перемога України у війні в інтересах США? Так чи ні». Колишній президент лише відповів: «Я думаю, що в інтересах США просто закінчити це, просто взяти і закінчити».

На відміну від політики Трампа щодо негайного припинення війни, Гарріс впевнена, що Америка повністю залучена до ситуації в Україні та успішно захищає демократію в Європі від нападу Путіна.

Наостанок Трамп дещо розрізнено і нечітко заявив, що якби він був президентом, «Путін сидів би в Москві, набагато щасливіший, ніж зараз». І тут же почав залякування ядерною зброєю, повторюючи риторику Путіна: «Але у нього є ядерна зброя... Можливо, він її застосує... Ніхто про це не говорить».

Велика перемога Гарріс

Опитані невдовзі після завершення дебатів виборці чітко визначили переможця. Гарріс, яка ще кілька місяців тому була маловідомою політичною дебютанткою для багатьох американців, кілька разів відверто вивела Трампа з себе. Бліц- опитування, проведене CNN/SRRS, показало, що 63% глядачів вважають виступ кандидатки від Демократичної партії більш переконливим. 96% виборців, які підтримують демократів, погодилися з цим, водночас таку думку поділяють лише близько 30% виборців, які підтримують республіканців.

Згідно з нещодавнім опитуванням New York Times/Ipsos, до дебатів обидва кандидати йшли ніздря в ніздрю. Популярність Трампа серед виборців після замаху на нього в червні змінилася зростаючою популярністю Гарріс після її обрання кандидатом у президенти в липні, але, схоже, минулого місяця популярність обох вирівнялася. Загалом, судячи з результатів опитувань, попереду дуже напружена боротьба в листопаді.

Оригінал англійською тут.