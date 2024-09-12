Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання, пов'язані з безпекою, відновленням економіки, енергопостачанням та допомогою громадянам, пораненим та іншим чином постраждалим від російських авіаударів.

Як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), після дев'ятигодинної подорожі потягом із Польщі разом із Леммі Блінкен оголосив, що США надають Києву 717 мільйонів доларів нової економічної допомоги, половина з яких призначена для економічної інфраструктури України – популярної цілі для російських авіаударів з наближенням холодної погоди.

Леммі оголосив, що на додачу до гуманітарної допомоги Лондон передає «сотні» нових ракет для ППО, а Блінкен заявив, що США переглядають свою позицію щодо використання певної американської зброї, наданої Україні, по цілях на території Росії.

У середу, на тлі нещодавніх поставок Іраном балістичних ракет Москві, Державний секретар США Ентоні Блінкен та його британський колега Девід Леммі поспілкувались у Києві з українським керівництвом. Обидва високопоставлені дипломати оголосили про новий пакет допомоги загальною вартістю 1,5 мільярда доларів і заявили, що зусилля їхніх країн будуть зосереджені на захисті енергетичних джерел України з наближенням зими.

Високопоставлений американський дипломат заявив, що 290 мільйонів доларів з нового пакету буде спрямовано на гуманітарну допомогу. Він звинуватив президента Росії Владіміра Путіна в тому, що той «струснув пил зі своєї зимової програми» і готовий «використати холод як зброю проти українського народу».

«Путін не протримається довше, ніж коаліція країн, відданих успіху України, і він точно не протримається довше, ніж український народ», — сказав Блінкен на пресконференції в Києві.

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Девід Леммі, зі свого боку, заявив, що Велика Британія надає Україні 600 мільйонів фунтів стерлінгів (782 мільйони доларів) економічної допомоги, і що нові ракети для протиповітряної оборони незабаром будуть в Україні.

«Я можу оголосити, що ми також надішлемо в Україну сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки до кінця року», — сказав Леммі.

Візит дипломатів до Києва відбувся після зустрічі в Лондоні, де вони ухвалили рішення про запровадження нових санкцій проти Ірану за надання Росії балістичних ракетних комплексів малої дальності FATH-360 і відповідне навчання російських солдатів в Ірані.

Блінкен і Леммі також запевнили Київ, що Вашингтон і Лондон зважують свої позиції щодо використання Україною західної зброї проти російських об'єктів. Велика Британія вже давно виступає за послаблення таких обмежень, запроваджених деякими союзниками.

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У середу газета Guardian повідомила, що Велика Британія вирішила дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по цілях у Росії.

Що стосується США, то ключовим проханням України є послаблення обмежень на застосування армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS), які можуть уражати цілі на відстані до 300 км.

У спільному листі до президента США Джо Байдена провідні члени Конгресу від Республіканської партії попросили його негайно прийняти рішення щодо ATACMS.

«Поки Росія веде свою жорстоку, повномасштабну агресивну війну, вона не може залишатися недоторканою і безкарно здійснювати свої воєнні злочини проти України", — йдеться в листі, підписаному Майком Макколом, який очолює Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

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На пресконференції в середу в Києві Блінкен сказав: «Ми працюємо в терміновому порядку, щоб продовжувати гарантувати, що Україна має все необхідне для ефективного захисту».

Він пообіцяв, що це питання додатково обговорять із українськими посадовцями у п'ятницю.

Оттава непокоїться про кремлівських агентів в Інтернеті, а Консервативна партія наполягає на дострокових виборах

У середу державна інформаційна агенція «Укрінформ» опублікувала лист від членів Комітету з питань громадської та національної безпеки парламенту Канади, в якому вони закликають провести засідання для розслідування втручання Кремля в соціальні мережі.

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«Звинувачення Міністерства юстиції США щодо російського зовнішнього втручання є більш ніж приводом для занепокоєння, вони становлять серйозну загрозу національній безпеці та демократичній цілісності Канади», — йдеться у листі п'яти членів комітету до голови парламенту. «Ця ситуація вимагає негайної і рішучої реакції, щоб захистити цілісність нашої демократії».

Автори листа звернулися до Оттави з проханням протидіяти дезінформаційним кампаніям Москви, вивчивши, як агенти Кремля працюють із «консервативними медіа-платформами і діячами, щоб впливати на канадійську політику і громадську думку».

Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо є надійним прихильником Києва (у цій країні-члені НАТО з населенням близько 39 мільйонів, понад мільйон громадян – українського походження). Федеральні вибори в Канаді заплановані на жовтень 2025 року, але вони можуть бути призначені раніше.

У середу лідер Консервативної партії П'єр Пуатьє заявив, що планує висунути вотум недовіри «за першої ж нагоди». Якщо він буде підтриманий, то канадійці підуть до виборчих урн вже цього року.

(Принаймні в одній провінції, Британській Колумбії, третій за величиною в Канаді, наступного місяця відбудуться загальні провінційні вибори).

Опитування, проведене в лютому Інститутом Ангуса Ріда, некомерційною організацією, що базується у Ванкувері і тяжіє до правих поглядів, показало, що підтримка канадійців щодо допомоги Україні у 2024 році слабшає.

Рига обіцяє бронетехніку, боєприпаси та навчання українських військових

Уряд Латвії схвалив пакет військової допомоги Україні на суму близько 40 мільйонів євро (44 мільйони доларів), який має надійти цього року, а також планує продовжувати тренувати українських військових у Латвії, повідомила на пресконференції в Києві в середу прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. В українськіфй столиці вона виступила на конференції "Кримська платформа", приєднавшись до президента Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Науседи та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Це вже третій цього року пакет допомоги від невеликої балтійської країни (з населенням 1,8 мільйона), який включає бронемашини Patria, безпілотники, боєприпаси та підготовку українських військовослужбовців.

«Ми продовжимо тренувати та екіпірувати понад 4 000 українських солдатів цього та наступного року», — заявила Сіліня в своєму виступі, додавши, що її уряд працює над аналогічним пакетом допомоги на наступний рік.