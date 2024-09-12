Від початку повномасштабного вторгнення 270 945 одиниць зброї було втрачено та викрадено в Україні, повідомив Опендатабот.

Скільки зброї втратили та викрали від початку повномасштабної війни

270 945 одиниць зброї − 40% від загальної кількості, яка перебуває в реєстрі вкраденої або втраченої зброї.

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За 2024 рік зброї вкрали або загубили більше, ніж за весь минулий рік, тобто 78 217 одиниць, що в 4 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Найбільше зброї до реєстру потрапило у 2022 році − 116 687 одиниць.

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Яку зброю в Україні втрачають та викрадають найчастіше

Найчастіше втрачають мисливські рушниці, автомати й карабіни. Серед моделей найчастіше втрачають автомат АК-74 (51 008 одиниць), а також пістолети ПМ і карабіни СКС

Найбільше втрат вогнепальної зброї у прифронтових районах Донецької та Запорізької областей, а також у столиці.

Як зауважив Опендатабот, 88% зброї у реєстрі за час повномасштабної війни було втрачено й лише 12% викрадено.

СБУ вилучила понад 1 млн доларів та зброю у керівників ТЦК на Київщині

Служба безпеки України затримала керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на ухиленні від мобілізації.

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Під час обшуків у їхніх помешканнях і транспортних засобах знайшли понад 1,2 мільйона доларів, які були заховані у спеціальних тайниках.

Посадовці ТЦК залучали іноземця для пошуку клієнтів і передачі грошей. Посередник був затриманий в ресторані в Києві при отриманні 50 тисяч доларів. У помешканні іноземця також знайшли велику кількість зброї, включно з пістолетом із глушником.