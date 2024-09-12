Служба безпеки України затримала в Києві ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які підпалювали позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ.

СБУ затримала п'ятьох паліїв, які виконували замовлення спецслужб РФ у Києві

За вказівкою росіян мешканці різних областей віком від 21 до 29 років підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах столиці. Поруч із пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

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Так Росія сподівалася розхитати суспільно-політичну ситуацію в Києві, видаючи замовні підпали за ворожі гроші за нібито акції "антиукраїнського підпілля".

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Зловмисники діяли двома групами по двоє осіб, а один працював самостійно.

Під час пошуку "легких грошей" у Телеграм-каналах їх знайшли представники ворожих спецслужб і запропонували співпрацю.

Спершу палії знаходили потенційні цілі та відправляли фото російським кураторам для погодження, а потім прибували до місць паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та знімали займання на камери телефонів для звіту перед замовником.

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Обіцяних грошей від Росії зловмисники так і не побачили.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує п'ятьом паліям, які виконували замовлення спецслужб РФ у Києві

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Полтавщині затримали російського агента, який палив об’єкти Укрзалізниці

9 вересня в Полтавській області Служба безпеки та Національна поліція викрили агента російських спецслужб, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці.

Ціллю знищення були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону.

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Зловмисник відстежував локації потенційних цілей, після чого з бінокля спостерігав за ними й обирав зручний час для підпалу. Він придбав також і допоміжні засоби: легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж і багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання.