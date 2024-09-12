Вдень російських обстрілів зазнали Борова у Харківській області та Костянтинівка у Донецькій. Є загиблі та поранені. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та вантажівки Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Росія здійснила подвійний удар по Харківщині

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ о 12:40 вдарила по смт Боровій Ізюмського району.

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Постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

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"На жаль, загинув цивільний чоловік. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару", - повідомив пізніше Синєгубов.

Відомо про займання будинків і магазинів.

Близько 16:45 російська армія атакувала Харків. У Київському районі пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон інших будинків.

"Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив міський голова Ігор Терехов.

У Харкові на місці ворожого удару рятувальники деблокували жінку з дитиною. Життю та здоровʼю загрози немає, повідомив Синєгубов.

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Армія РФ атакувала Донеччину: знищено техніку МК Червоного Хреста

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія завдала удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині.

Станом на 15:20 відомо про трьох загиблих і двох поранених.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", - зазначив Зеленський.