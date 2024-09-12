Вдень російських обстрілів зазнали Борова у Харківській області та Костянтинівка у Донецькій. Є загиблі та поранені. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та вантажівки Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Росія здійснила подвійний удар по Харківщині
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ о 12:40 вдарила по смт Боровій Ізюмського району.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.
"На жаль, загинув цивільний чоловік. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару", - повідомив пізніше Синєгубов.
Відомо про займання будинків і магазинів.
Близько 16:45 російська армія атакувала Харків. У Київському районі пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон інших будинків.
"Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив міський голова Ігор Терехов.
Синєгубов вважає імовірну передачу Росії іранських ракет загрозою для харків’ян
У Харкові на місці ворожого удару рятувальники деблокували жінку з дитиною. Життю та здоровʼю загрози немає, повідомив Синєгубов.
Армія РФ атакувала Донеччину: знищено техніку МК Червоного Хреста
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія завдала удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині.
Станом на 15:20 відомо про трьох загиблих і двох поранених.
"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", - зазначив Зеленський.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що загиблі і постраждалі внаслідок удару російської артилерії по Віролюбівці Донецької області — штатні працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Усі вони перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.
«Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ», – зауважив Лубінець.
Він наголосив, що МКЧХ «має офіційно і публічно визнати» порушення Росією норм Женевських конвенцій.
11 вересня у Костянтинівці Донецької області російська окупаційна армія двома ударами вбила трьох і поранила п’ятьох цивільних.