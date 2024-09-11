У Костянтинівці Донецької області російська окупаційна армія двома ударами вбила трьох і поранила п’ятьох цивільних, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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«Ще один обстріл Костянтинівки — 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5.
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На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби», - написав очільник області, додавши, що остаточні наслідки ворожих обстрілів ще встановлюються.
У попередньому повідомленні Філашкін інформуваав, що від російського удару по місту зі ствольної артилерії сьогодні загинули дві жінки віком 81 73 років.
Крім того, були пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.
Обстріли Донеччини - подробиці
Російські війська 2 666 разів вдарили по Донецькій області за добу, повідомило обласне управління Національної поліції.
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Армія РФ вдарила по містах Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Торецьк, селищах Черкаське, Щербинівка, селах Гнатівка, Новоекономічне.
Пошкоджено 14 цивільних об’єктів - 5 житлових будинків, підприємства, автотранспорт, критичну інфраструктуру.