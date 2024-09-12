Співзасновники виробництва пилозбірників для салонів краси Shemax запустили службу підтримки для бізнесу з окупованих територій, розповіли Kyiv Post у пресслужбі компанії.

Shemax запустила службу підтримки для бізнесу з ТОТ

Наразі в компанії працює понад 60 співробітників. Товар від Shemax купують у 35 країнах ЄС та Америці.

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Влітку цього року губернатор ОДА призначив співзасновницю компанії Тетяну Шелест офіційною амбасадоркою регіону.

Співзасновниця компанії Shemax Тетяна Шелест. Фото: пресслужба компанії

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За її словами, рішення про перенесення бізнесу було одним із найскладніших у житті, однак Закарпаття не тільки прийняло їх, а й дало значний поштовх до розвитку.

"І тому, вставши на ноги, ми тепер вирішили допомогти тим, хто лише проходить цей шлях та запустити повноцінну лінію підтримки для тих власників бізнесу на тимчасово окупованих територіях чи у небезпечних східних регіонах, які потребують релокації, але все ще не змогли наважитися", пояснила співзасновниця виробництва.

Фото: пресслужба компанії Shemax

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Як зазначили в Shemax, кожен може отримати безкоштовну консультацію від підприємців як щодо релокації у Закарпаття, так і щодо пошуку ділянки для будівництва підприємства, необхідних державних контактів і партнерів та підрядників.

Водночас у компанії наголосили, що до консультації входять і поради щодо облаштування побуту та логістики.

Фото: пресслужба компанії Shemax

Помітна частина українського бізнесу змінила міську прописку на обласну

Наразі найбільше українські бізнеси переїжджають до Київської та Закарпатської області.

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За даними ЄДР, станом на квітень поточного року майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року.

Понад 1 тис. переїхали з міст до областей. Половина з них, тобто понад 600 підприємств − виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% – із Одещини.

Київська область є найпопулярнішою для релокації: це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. Друге та третє місця посіли шляхи від Львівської до Київської області та з Києва до Закарпаття – 2,7% і 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн стало найбільшою компанією, яка змінила своє розташування. Підприємство переїхало з Києва до Полтавської області.