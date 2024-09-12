У відповідь на інформацію про поставки Іраном до Росії балістичних ракет Європейський Союз розпочав підготовку нових обмежувальних заходів проти Ірану.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, передає кореспондент Укрінформу.

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ЄС запровадить санкції проти Ірану - подробиці

Речник ЄС зазначив, що союз має надійну інформацію щодо поставок іранських ракет в Росію.

«Європейський Союз був дуже чітким щодо цього вже під час Європейської ради у березні. Тоді у висновках лідери ЄС наголосили: якщо така інформація буде підтверджена, це матиме прямі наслідки», - заявив Стано.

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Підтвердження потягне швидкі дії від ЄС у координації з міжнародними партнерами, що передбачатимуть запровадження суттєвих обмежень проти Ірану.

За словами Стано, Росія намагається отримати більше зброї від третіх країн для ведення війни проти України. Таким чином, своїми поставками Іран сприяє ескалації у війні.

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За його словами, високий представник ЄС під час численних контактів з іранськими колегами застерігав щодо передачі Росії балістичних ракет. и для використання проти України.

«Та оскільки, як видається, Іран робить це, буде відповідь, і вона буде швидкою. Європейський Союз і високий представник Боррель вже надали країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів, які будуть частиною відповіді ЄС», - заявив речник.

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Росія отримала партії балістичних ракет від Ірану - що відомо

Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. 10 вересня США запровадили санкції проти Ірану у відповідь на його співпрацю з РФ.

7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтверджували, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

На тлі цих заяв до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран.

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Петер Стано заявляв, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.