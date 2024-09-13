46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ України встановила черговий рекорд зі знищення ворожої техніки, повідомила пресслужба бригади.
46 бригада десантників встановила рекорд зі знищення техніки Росії
За один день вона відбила штурми, в яких росіяни задіяли 46 одиниць техніки.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах – загалом на нас перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів",– пояснили у бригаді.
З усіх наявних засобів ураження росіян були знищені такі:
- 9 бойових машин піхоти;
- 2 танки;
- 2 бронетранспортери;
- 2 мотоцикли;
- вивели з ладу 11 бойових машин піхоти.
"Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило – поживуть іще. Але недовго – до наступної гарячої зустрічі!" – наголосила 46 бригада.
Третя штурмова бригада підбила російські танки Т-72 та Т-80
10 вересня бійці 92-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили штурм російських військ у Харківській області, знищивши російську броньовану техніку РФ, зокрема танк Т-72.
Рано вранці з трьома одиницями броньованої техніки – двома бойовими машинами піхоти (БМП-2) та одним танком Т-72 росіяни висунулися з території РФ у напрямку позицій 92-ої бригади ЗСУ.
Український аеророзвідник у коментарі Kyiv Post звернув увагу на те, що всі цілі були підбиті або знищені на лінійному інфраструктурному обʼєкті - дорозі.