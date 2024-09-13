46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ України встановила черговий рекорд зі знищення ворожої техніки, повідомила пресслужба бригади.

46 бригада десантників встановила рекорд зі знищення техніки Росії

За один день вона відбила штурми, в яких росіяни задіяли 46 одиниць техніки.

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"Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах – загалом на нас перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів",– пояснили у бригаді.

З усіх наявних засобів ураження росіян були знищені такі:

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9 бойових машин піхоти;

2 танки;

2 бронетранспортери;

2 мотоцикли;

вивели з ладу 11 бойових машин піхоти.

"Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило – поживуть іще. Але недовго – до наступної гарячої зустрічі!" – наголосила 46 бригада.