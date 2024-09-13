Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що більше не братиме участі в передвиборчих дебатах у 2024 році, повідомляє ABC News.

Дональд Трамп відмовився від повторних дебатів із Камалою Гарріс

У дописі в своїй соціальній мережі Truth Social Трамп пояснив, що Гарріс могла би прийняти пропозицію провести дебати на Fox News 4 вересня або ж домовитися про інші дебати перед тими, що були на ABC News 10 вересня.

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"Вона не з’явилася на дебати на Fox і відмовилася від NBC та CBS. Камалі слід зосередитися на тому, що вона повинна була зробити за останні майже чотири роки. Третіх дебатів не буде", − наголосив Трамп.

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Дебати Трампа й Гарріс − що треба знати

Віцепрезидентка США під час президентських дебатів звинуватила Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву "обожнюваному" ним Путіну.

Жоден із кандидатів не озвучив конкретних політичних цілей щодо підтримки України чи інших союзників, натомість запропонувавши кардинально різні погляди на роль Америки як захисника демократії у себе і у світі. Але один із них таки вразив виборців.

Раніше експрезидент неодноразово заявляв, що може швидко покласти край війні Росії в Україні, але не запропонував жодної стратегії. Трамп також натякнув, що Гарріс не змогла зупинити війну в 2022 році.

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Гарріс, пояснюючи різницю між собою і своїм опонентом, наголосила на свлєму багаторічному досвіді підтримки України й протистоянню диктаторам на кшталт Путіна.

Подробиці про головні тези на президентських дебатах США 10 вересня читайте в матеріалі Kyiv Post тут.