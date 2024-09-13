Литва відправила Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них, повідомило міністерство оборони Литви.

Литва відправила Україні нову партію БТРів і позашляховиків

Як зазначається, техніка надійде в Україну цього тижня.

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Міністерство оборони Литви зауважило, що ця підтримка покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.

Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.

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Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері оборони

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