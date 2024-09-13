Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував покази фільму "Росіяни на війні" (Russia at War), заявили організатори TIFF 12 вересня.

Кінофестиваль у Торонто TIFF скасував покази фільму "Росіяни на війні"

Таке рішення TIFF назвав безпрецедентним і "неймовірно складним".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас організатори кінофестивалю наголошують, що TIFF твердо стоїть на попередній заяві про необхідність показу фільму, який нібито "заслужив місце в програмі".

Рішення про скасування пов’язали з безпекою відвідувачів, персоналу та волонтерів фестивалю.

Advertisement

"Як культурна інституція, ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми та за допомогою фільмів, включаючи розбіжності в думках, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Однак ми отримали повідомлення, що вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик", − пояснив TIFF.

Фестиваль додав, що зобов’язується показати фільм "Росіяни на війні", коли "це буде безпечно".

Водночас пані посол України в Канаді Юлія Коваль зауважила, що фестивалю у своїй аргументації забракувало сміливості визнати помилку.