Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував покази фільму "Росіяни на війні" (Russia at War), заявили організатори TIFF 12 вересня.
Кінофестиваль у Торонто TIFF скасував покази фільму "Росіяни на війні"
Таке рішення TIFF назвав безпрецедентним і "неймовірно складним".
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Водночас організатори кінофестивалю наголошують, що TIFF твердо стоїть на попередній заяві про необхідність показу фільму, який нібито "заслужив місце в програмі".
Рішення про скасування пов’язали з безпекою відвідувачів, персоналу та волонтерів фестивалю.
"Як культурна інституція, ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми та за допомогою фільмів, включаючи розбіжності в думках, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Однак ми отримали повідомлення, що вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик", − пояснив TIFF.
Фестиваль додав, що зобов’язується показати фільм "Росіяни на війні", коли "це буде безпечно".
Водночас пані посол України в Канаді Юлія Коваль зауважила, що фестивалю у своїй аргументації забракувало сміливості визнати помилку.
Російський фільм "Росіяни на війні" на фестивалі у Торонто − що треба знати
Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд засудила документальний фільм про російських солдатів, показаний цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.
Наразі невідомо, чи бачила Фріланд документальну стрічку.
У синопсисі фільму на сайті TIFF сказано, що він показує розчарування російських солдатів війною, коли вони дізнаються, що історія, яку їм "продали" в Росії, неправдива.