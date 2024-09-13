Оператори батальйону безпілотних систем "Рейд" та окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем Збройних сил України ліквідували новітню російську систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".
Про це повідомили Сили безпілотних систем.
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Сили безпілотних систем знищили російську систему мінування Землеробство
Оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" знешкодили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".
Ліквідація відбулася в районі понтонної переправи противника на річці Сейм.
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