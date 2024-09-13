Оператори батальйону безпілотних систем "Рейд" та окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем Збройних сил України ліквідували новітню російську систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".

Про це повідомили Сили безпілотних систем.

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Сили безпілотних систем знищили російську систему мінування Землеробство

Оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" знешкодили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".

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Ліквідація відбулася в районі понтонної переправи противника на річці Сейм.

"Наша зброя − розум!" − наголосили Сили безпілотних систем.

Верховна Рада схвалила створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

3 вересня Верховна Рада України ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України", згідно з ними у структурі ЗСУ був створений окремий рід військ − Сили безпілотних систем.

Законопроєкт №11507 підтримали 294 депутати.

FPV-дрон з гранатометом – у ЗСУ випробовують нову тактичну зброю поля бою
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Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

4 вересня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ голови штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.

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