Пентагон працює разом з іншими установами США, аби позбавити Росію можливості отримувати американські технології навіть в обхід санкцій, повідомив офіційний представник міністерства оборони США Патрік Райдер.

Як Пентагон намагається перекрити РФ доступ до технологій США в обхід санкцій

"Міністерство оборони продовжуватиме тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", − наголосив Райдер.

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За його словами, США не "хочуть бачити", як американські технології використовуються в атаках на Україну й проти українських громадян.

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Китай надає Москві низку технологій

Уряд Китаю не притримується нейтралітету й фактично підтримує Росію у війні проти України.

КНР надає низку послуг і технологій Кремлю та зберігає міцні торгівельні зв’язки з РФ протягом усього повномасштабного вторгнення.

Випущена по Україні ракета РФ налічує майже 300 компонентів іноземного походження. Вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії, Тайвані тощо.