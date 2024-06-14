Батько є прикладом мужності, захисту, розуму та відповідальності. Святкування дня тата – це хороша можливість зустрітися всією сім’єю, провести добре час разом та ще раз згадати про значущість та важливість татусів у житті дітей. День батька — це ще один день, коли ми можемо висловити свою любов та повагу до тата, провести час разом та зробити приємні сюрпризи.

Батько разом з сином на риболовлі. Тато одягнув жилет сину, щоб той був у безпеці на річці. Фото: unsplash.com.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Історія свята

День батька започаткували у минулому столітті, і ініціаторкою цього стала американка на ім’я Сонора Додд. Одного разу під час церковної служби на честь Дня матері вона згадала про своє дитинство та про свого батька. Жінка виросла в багатодітній сім’ї в окрузі Спокан штату Вашингтон.

Мати її померла під час народженні шостої дитини. Дітей довелося самостійно виховувати батькові Сонори, який встигав і працювати на фермі, й добре виховувати дітей, даруючи їм свою увагу та любов. Додд хотіла вшанувати пам’ять свого татуся та віддячити йому за все те, що він зробив для своїх дітей. Тож Сонора пішла до міської ради й запропонувала заснувати нове свято — День батька.

Advertisement

Довгоочікувана зустріч. Військовий тато обіймається з сином. Фото: depositphotos.com.

Ця ідея дуже сподобалася представникам місцевої влади. Святкувати його вирішили в день народження батька Додд, Вільяма Смарта, 5-го червня. Проте, через певні проблеми часу на підготовку не вистачило, тож його перенесли на 19-те червня.

Пізніше святкувати День батька почали і в інших штатах. А 1966 року це свято внесли до переліку офіційних свят у США й був визначений день його святкування — третя неділя червня. Сьогодні День батька відзначають у понад 40 країнах світу.

Advertisement

16 червня — день батька в Україні

Для України це свято відносно нове. Представники різних організацій намагалися започаткувати та узаконити його з 2006-го року. Ініціативу підхопили, навіть були подали документи для законопроєкту. Але у 2008 році, посилаючись на фінансову кризу, цю законодавчу ініціативу (разом іх низкою інших) згорнули. Хоча певний час це свято було у нас неофіційним, українці охоче підхопили ідею відзначення Дня батька і вже багато років проводять цього дня різноманітні тематичні заходити.

Тато вчить доньку танцювати, поставивши її на свої ноги. Фото: gazeta.ua.

Advertisement

Спочатку пропонували святкувати День батька у третю неділю вересня. Проте згодом, дослідивши історію свята, зійшлися на третій неділі червня. Лише у 2019 році тодішній президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Відтоді день батька в Україні став національним святом.

Святкування Дня батька

Ідей для святкування Дня батька безліч, залежно від вподобань та наявності часу. Оскільки свято відзначається в неділю, у більшості родин це вихідний день. Громадські організації намагаються організувати різні заходи для сімей, щоб ще раз нагадати про значущість постаті батька для будь-кого з нас. На таких заходах зазвичай зосереджують увагу на різних формах взаємодії батька та дитини: концертах, створенні подарунків власноруч чи просто пригощанні морозивом у парку.

Advertisement

Дитина довіряє батьку, тому вона посміхається та радіє, бо знає, що в безпеці. Фото: unsplash.com.

Також цей день можна провести всім разом на природі. Влаштувати мініпікнік, або прогулянку парком. Деякі сім’ї бажають лишитися цього дня вдома та відпочити, тож їм стануть в нагоді якийсь хороший фільм та попкорн. А ввечері можна взяти морозиво та прогулятися у парку чи сквері біля дому.

Син копіює поведінку та музичні вподобання батька. Фото: dity.te.ua.

Advertisement

Головним цього дня є увага до батька та турбота про нього. Тож, як б ви не вирішили провести вихідний, не забудьте привітати своїх татусів або важливих для вас людей, які замінили вам батька.

Роль батька у вихованні дітей

Батько є одним з двох найбільш значущих дорослих для малюка. Любов і прихильність до дитини у чоловіків може з’явитися не відразу після її народження. Татусю потрібен певний час, аби прийняти й полюбити малюка та усвідомити значущість свого нового статусу. А поки що він має піклуватися про маму новонародженого, і це створює відчуття стабільності й спокою і у мами, і у дитини.

Міцні обійми сина та батька військового. Фото: krymsos.com.

У період дорослішання, особливо у перші роки життя, коли тата активно залучають до догляду за малюком, страх та нерозуміння, що йому робити з немовлям, поступово зникає. Перша посмішка, перші кроки чи перше слово «тато»… і все — в чоловікові вмикається батьківська любов.

Батьківська любов відрізняється від материнської. Хоча батьки мають рівні права у вихованні дитини, перед татом стоять особливі завдання щодо того, аби дитина сформувалась як повноцінна особистість. Батько показує дитині дорослий світ, вчить ставити перед собою мету й досягати її, часто ризикуючи й не боячись робити помилки й потім їх виправляти.

Роль батька у вихованні дітей проявляється з дитинства: в іграх, подорожах, навчанні їзді на самокаті чи велосипеді. Перша риболовля, перші травми під час гри у футбол, носіння донечки на руках, коли принцеса втомилася, проникливий голос тата, який читає казку – все це безцінне для будь-кого з нас. Взагалі, люблячий батько завжди дає дині зрозуміти: «Я поруч, я сильний, я подбаю про тебе, я дам мудру пораду й настанову для життя».

Донька хоче бути поряд з татом і тримається за надійну та міцну руку. Фото: mil.in.ua.

Хлопчик для тата — це спадкоємець і продовження себе, дівчинка — це втілення жіночої вроди й ніжності. Для сина батько — це приклад дорослого чоловіка. Пацан сказав, пацан зробив. Коли справи важливіші за красиві слова й обіцянки. Для доньки — це перше знайомство зі світом чоловіків, яке впливатиме на все її подальше життя.

Іноді, буває так, що батьки розлучаються. Дитині важко усвідомити всі причини розлучення, і нерідко вона починає винити в цьому себе. Так, батьки іноді розлучаються, але малечі необхідно адекватно пояснити, чому це сталося і що її вини в цьому немає. Дитина має знати, що в неї, не дивлячись ні на що, завжди є турботливі тато й мама.

Батько є одним зі значущих дорослих для малюка. Фото: unsplash.com.

День батька 2024

Після початку повномасштабного вторгнення багато що змінилося. В умовах широкомасштабної війни більшість громад не влаштовують гучних святкувань, а сім’ї намагаються проводити більше часу разом.

Проте не треба забувати про важливість цього свята. Звичайно, усе залежить від того, де і в яких умовах наразі перебуває родина. Хтось вивіз дітей у безпечне місце. Хтось пішов воювати і в такий спосіб боронить життя своїх дітей. Хтось поранений і потребує підтримки та допомоги. А хтось загинув на війні і є героєм та втіленням честі й доблесті для своєї дитини.

Наречена донька танцює з батьком весільний танець. Фото: ukr.media.

День батька в умовах війни стає ще більш важливим та ще раз нагадує нам про сімейні цінності. У це день, навіть перебуваючи на відстані, привітайте свого тата. Якщо він боронить Україну й у вас немає змоги зв’язатися з ним, дитина може зробити малюнок чи записати відео, а потім хтось із дорослих відправить його батькові. Якщо так вийшло, що батько загинув, можна сходити на його могилу, принести квіти та розповісти дитині хвилюючу історію про тата.

Важко бути на відстані від близьких, але наші герої обрали боронити країну, щоб їхні діти потім могли жити у вільній Україні. Вони обрали демонструвати своїм прикладом, що таке честь, мужність, відвага та сила.

Навіть в дорослому віці дітям потрібен батько поруч. Фото: credo.pro.

Завжди треба пам’ятати, що бути татом і мамою — це велика відповідальність. Дитині важливо знати, що батько її любить. Це, як дві ноги, дві невід’ємні опори: тато й мама. Не буде в житті дитини одного з батьків, і вже дорослою вона кульгатиме все життя, а в кожному зустрічному потайки шукатиме те, чого не додав їй тато або мама.

Мама привела доньку загиблого українського захисника Владислава Солдата на могилу тата у її день народження. Фото: glavcom.ua (Міністерство оборони України).

День батька — це не тільки й не стільки про біологічне батьківство, але й про чоловіків, які замінюють дитині відсутнього з тих чи інших причин батька. Про тих важливих людей, які вплинули на наше життя, зробили важливий внесок у ваше виховання та становлення як людини. Це можуть бути дідусі, брати, дядьки або інші люди, які взяли на себе відповідальність за наше виховання, піклувалися та підтримували нас.

16 червня привітайте важливих для вас людей із Днем батька. Нехай це буде телефонний дзвінок на пару хвилини або зустріч на каву. Головне, дайте знати цій людині, що вона є важливою для вас.