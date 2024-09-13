Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця. Про це повідомив Укрінформ, цитуючи речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Реакція ООН на ракетний удар Росії по судну із зерном у Чорному морі

"Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стабільному експорту сільськогосподарської продукції", − наголосив Дюжаррік.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, прохід через Чорне море є критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем.

Ракетний удар РФ по судну із зерном у Чорному морі що треба знати

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Постраждав вантаж пшениці, але минулося без людських втрат.

8 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії під час його заходу в один із портів Одещини. Ворог ударив протирадіолокаційною ракетою Х-31П з літака тактичної авіації в Чорному морі.