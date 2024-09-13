Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління "Укренерго" з 5 вересня, повідомила пресслужба компанії.

Хто став в.о. голови правління "Укренерго"

Брехт працює в цій компанії вже 23 роки, а в енергетичному секторі – 25. Останні два роки був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

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"Головна задача на сьогодні – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів", – наголосив Брехт.

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Він зауважив, що "Укренерго" відіграє головну роль в українській енергосистемі, тому забезпечення її надійної роботи в складі європейської мережі ENTSO-E стало пріоритетним завданням.

Новий в.о. додав, що компанія залучатиме міжнародну допомогу для відновлення високовольтної мережі після атак.

Як зазначила пресслужба, поглиблення інтеграції в європейський енергетичний простір є також однією з цілей компанії. Вона дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме на прозоре обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління "Укренерго".

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Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго"

Увечері 2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника.

За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки ухвалили рішення про звільнення Володимира Кудрицького.

Вищий антикорупційний суд 17 липня зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.