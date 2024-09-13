Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов поспілкувався з професором Єльського університету, відомим істориком і дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером, повідомляється на сайті ГУР.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі Кирило Буданов був приємно здивований рівнем володіння українською мовою професора, адже Тімоті Снайдер вивчив українську лише за рік.

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«Своєю чергою, науковець висловив своє захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема щодо нейтралізації російського чорноморського флоту», – йдеться в інформації пресслужби відомства.

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Фото: Головне управління розвідки МО України

Більше по темі ГУР показало ліквідацію російського літака Су-30СМ у Чорному морі Винищувач належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ПКС РФ.

Буданов і Снайдер обговорили стратегічні питання, повʼязані з російсько-українською війною, майбутнім Європи та української нації у сімʼї європейських народів.

Тімоті Снайдер поставив автограф для керівника української розвідки на одній з найбільш фундаментальних книг його авторства ― “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь”.

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Фото: Головне управління розвідки МО України

Також начальник ГУР МО України подарував гостю зменшену модель вже легендарного дрону Magura V5, який нейтралізував чорноморський флот рф, врятувавши таким чином тисячі життів, та наблизив українську перемогу.

Фото: Головне управління розвідки МО України

Останні спецоперації ГУР - подробиці

11 вересня бійці спецпідрозділу ГУР знешкодили російський бойовий літак Су-30СМ під час операції в акваторії Чорного моря.

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Пізніше російські військові доповіли своєму командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут (що на заході Криму), пляму від авіаційного пального, а згодом зафіксували й уламки знищеного винищувача.

Вартість одного літака Су-30СМ становить близько 50 млн доларів. Винищувач збили за допомогою ПЗРК.

Раніше, 10 вересня була проведена спільна операція Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій з підриву ділянки залізниці "Старий Оскол — Валуйки" в Бєлгородській області Росії.

За декілька дні до того, 8 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни проти України.