Вранці російська армія трьома КАБами знову атакувала селище Ямпіль Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранень, серед них дитина, повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Війська РФ атакували Ямпіль 13 вересня - що відомо

“13 вересня 2024 року близько 09:00 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району”, - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок російської атаки на місці загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто по селищу.

По медичну допомогу звернулися троє мирних жителів, серед яких дитина. У лікарні помер 54-річний чоловік.

Пошкоджені приватні будинки та приміщення аптеки.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Шосткинська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).