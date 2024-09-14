На перший погляд, передача бойових катерів Україні може здаватися неочікуваним рішенням, оскільки першочерговими потребами є ефективні засоби ППО, бронетехніка та артилерійські установки з боєприпасами. Проте передача катерів може виявитися не менш важливою і своєчасною.

Головне управління розвідки повідомило про знищення російського винищувача Су-30СМ над акваторією Чорного моря 11 вересня. Літак був збитий за допомогою звичайного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК), встановленого на подібному невеликому бойовому катері. Це збиття підтверджує, що Україна потребує різноманітних засобів оборони, зокрема й морського базування. Малоймовірно, що пілот ВПС РФ очікував загрозу з боку невеликого катера просто серед відкритого моря, і це підкреслює ефективність таких платформ у сучасних умовах ведення бойових дій.

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Що таке катер CB90

Combat Boat 90 — це шведський військовий швидкісний десантний катер невеликої водотонажності, розроблений компанією Dockstavarvet.

У першу чергу цей катер розроблявся для оперативної доставки десантних груп, патрулювання прибережних зон та проведення спеціальних операцій. Він має 3 членів екіпажу та можливість транспортувати до 18 десантників у повному спорядженні, а також може перевозити до 4,5 тонн корисного вантажу. CB90 можна ефективно використовувати для розвідки, мінування акваторій та спостереження за противником.

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CB90 озброєний трьома крупнокаліберними кулеметами Browning M2HB. Два розташовані на бортах катера, а третій – позаду рубки. Додатково на катер може бути встановлений 40-мм автоматичний гранатомет MK-19. Основним озброєнням CB90 є шведський комплекс Saab Trackfire RWS — дистанційно керована платформа, яка дозволяє встановлювати на неї великокаліберний кулемет або автоматичний гранатомет. Керування комплексом здійснюється дистанційно зсередини катера і дозволяє вести прицільний вогонь на всі 360 градусів.

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Для виконання завдань з мінування катер може нести до чотирьох морських мін або шість глибинних зарядів. Морські міни призначені для знищення чи пошкодження надводних суден противника, тоді як глибинні заряди використовуються для ураження підводних об'єктів, наприклад, підводних човнів.

На катер також можна встановити легкі протикорабельні ракети RBS 17 SSM (Hellfire). Цей ракетний комплекс значно розширює бойові можливості катера, дозволяючи ефективно знищувати надводні цілі невеликої водотоннажності, а також наземні об'єкти на відстані до 11 кілометрів. Така здатність робить CB90 не лише засобом транспортування та маневрування, а й потужною платформою для ведення вогню по цілях.

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CB90 — надзвичайно швидкий і маневрений катер, здатний виконувати круті повороти та зупинятися з максимальної швидкості 74 км/год (40 вузлів) всього за 2,5 довжини корпусу. Така виняткова маневровість досягається завдяки легкій вазі, малій осадці та двом водометам, що забезпечують високу потужність і контроль.

Катер оснащений двома дизельними двигунами Scania DSI14 V8, кожен з яких має потужність 625 кінських сил. Довжина катера становить 14,9 метра, водотоннажність — 18 тонн, а осадка — всього 0,8 метра, що дозволяє йому діяти на мілководді та в прибережних зонах.

Оперативна дальність CB90 сягає 440 кілометрів, але лише за умови, якщо рухатися в економічному режимі зі швидкістю 37 км/год. Завдяки своїм характеристикам, CB90 не лише ефективно виконує бойові завдання, а й забезпечує швидку евакуацію або перекидання десанту, що робить його універсальним інструментом для різних операцій.

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Combat Boat 90 спочатку розроблявся для потреб ВМС Швеції, і вже у 1990 році Міністерство оборони країни замовило 120 таких катерів. У 2002 році було оформлено додаткове замовлення на постачання ще 27 одиниць CB90, але вже з покращеним балістичним захистом і системою захисту екіпажу від зброї масового ураження. Після успішної експлуатації на батьківщині шведський CB90 почали активно експортувати в інші країни.

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Які країни мають на озброєнні катери CB90

Наразі катери CB90 перебувають на озброєнні ВМС Швеції, Норвегії, Греції, Мексики, США та Малайзії, вони представлені в різних комплектаціях. Загалом було збудовано близько 300 одиниць CB90. Назва катера вказує на рік початку його виробництва — 1990-й. У 2021 році компанія Saab представила оновлену модель з додатковим індексом — CB90NG, де NG означає Next Generation (наступне покоління). Модель CB90NG оснащена модернізованою системою управління вогнем та вдосконаленими засобами спостереження, що дозволяє інтегрувати різні бойові модулі. Крім того, катер отримав покращений балістичний захист, підвищену швидкість і маневровість, а також удосконалені характеристики радіолокаційної малопомітності, що робить його ще ефективнішим у бойових умовах.

Настільки швидкісні та маневрені катери можуть ефективно використовуватися Головним управлінням розвідки та Силами спеціальних операцій України для проведення диверсійних операцій на тимчасово окупованих територіях.

Завдяки цим катерам, неочікувані рейди українських спецпризначенців на територію тимчасово окупованого Криму можуть стати ще результативнішими.

Крім того, не варто відкидати можливості дооснащення цих катерів вже в Україні. Українська винахідливість і технічна кмітливість неодноразово проявлялися з початку повномасштабного вторгнення Росії, тож можна очікувати, що ці катери зможуть виконувати й несподівані для РФ функції, такі як розміщення комплексів ППО посеред Чорного моря.

У цьому випадку катери будуть сфокусовані не стільки на захисті від ракетних обстрілів, скільки на знищенні російської авіації, створюючи додатковий рівень загрози для противника і розширюючи можливості протиповітряної оборони України на морі, збільшуючи небезпеку для російської авіації.