Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України, йдеться на сайті президента України.

Хто увійшов до нового складу РНБО

До РНБО увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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Президент затвердив у складі РНБО й віцепремʼєр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції − міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

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Водночас Зеленський вивів зі складу РНБО Олександра Камишіна і Дмитра Кулебу.

Кадрові ротації в уряді − що відомо

5 вересня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

За призначення Сибіги проголосували 258 народних депутатів.

Раніше під час цього ж засідання ВР були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна.

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

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3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Раніше також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.