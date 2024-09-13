Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російської армії на суховантаж у Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України».

Відповідна заява опублікувана в соцмережі Х.

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Росія атакувала судно поблизу територіальних вод Румунії - подробиці

«Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни Росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. РФ повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства», - йдеться у заяві румунського МЗС.

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Видання Romania Insider повідомило, що українське судно з пшеницею було уражене ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту-Георге.

У румунській береговій охороні повідомили, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201 був відправлений до судна, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла.

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Також міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску провела телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про «підтримку України та події у Чорному морі»

«Інциденти з безпілотниками, які порушили повітряний простір Румунії, є серйозними. Росія повинна негайно припинити такі дії, а також напади на комерційні судна», - написала Одобеску.

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Ракетний удар РФ по судну із зерном у Чорному морі - що треба знати

13 вересня речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН засуджують будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем. 

Постраждав вантаж пшениці, але минулося без людських втрат.

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