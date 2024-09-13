Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російської армії на суховантаж у Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України».
Відповідна заява опублікувана в соцмережі Х.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росія атакувала судно поблизу територіальних вод Румунії - подробиці
«Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни Росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. РФ повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства», - йдеться у заяві румунського МЗС.
Видання Romania Insider повідомило, що українське судно з пшеницею було уражене ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту-Георге.
У румунській береговій охороні повідомили, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201 був відправлений до судна, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла.
Японія піднімала винищувачі через російські літаки, які облітали острів
Також міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску провела телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про «підтримку України та події у Чорному морі»
«Інциденти з безпілотниками, які порушили повітряний простір Румунії, є серйозними. Росія повинна негайно припинити такі дії, а також напади на комерційні судна», - написала Одобеску.
Very good conversation with my US counterpart, @SecBlinken, on our support for Ukraine and security developments in t/#BlackSea. The incidents involving drones violating #Romania’s airspace are serious. RU must immediately cease such actions as well as attacks on commercial ships pic.twitter.com/XBbihneNOB— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) September 13, 2024
Ракетний удар РФ по судну із зерном у Чорному морі - що треба знати
13 вересня речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН засуджують будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.
12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.
Постраждав вантаж пшениці, але минулося без людських втрат.