"Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Найближчим часом очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Цього тижня досягнуто домовленості з МВФ на рівні експертів про пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) на 15,6 мільярда доларів.

Найближчим часом Україна очікує транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 мільярда доларів, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

Скільки коштів Україна отримала від МВФ з лютого 2022 року

Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно.

МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США.