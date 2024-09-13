Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг, пише Укрінформ з посиланням The Japan Times.

Літаки РФ пролетіли над Японією - подробиці

Міністерство оборони Японії заявило, що з ранку до полудня четверга два російські літаки Ту-142 пролетіли з моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Далі вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити політ біля північного Хоккайдо.

Advertisement

Літаки не входили в повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили в міністерстві.

«У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони», - йдеться в заяві міністерства.

Востаннє російські військові літаки здійснювали політ над Японією у 2019 році, але тоді йшлося про бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

Партизани разом з ГУР підірвали росгвардійців у Єкатеринбурзі
Більше по темі

Партизани разом з ГУР підірвали росгвардійців у Єкатеринбурзі

Ліквідовані військовослужбовці організовували катівні на окупованих територіях України.

З початком війни в Україні відносини між Японією і Росією, які претендують на Курильські острови, що відомі в Японії як Північні території, різко погіршилися.

Радянський Союз захопив стратегічно розташований вулканічний архіпелаг на північ від Хоккайдо в останні дні Другої світової війни і відтоді зберігає там військову присутність (після розпаду СРСР цим займається Росія).

Advertisement

США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю між Росією і КНДР – що відомо

24 червня спецпредставник США з питань КНДР Чон Пак, заступник міністра закордонних справ Кореї Чо Ку Рае та помічник глави МЗС Японії Намазу Хіроюкі засудили військове співробітництво між Росією і КНДР.

Країни найрішучіше засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з поставками зброї з Північної Кореї до Росії.

За їхніми словами, підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Владіміра Путіна до столиці Пхеньяна має "викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейського півострова".

Advertisement

19 червня Путін відвідав Пхеньян, внаслідок чого лідери КНДР та РФ підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Румунія засудила удар РФ по цивільному судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією" Росія
Румунія засудила удар РФ по цивільному судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією"
Київ Пост
4г тому
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет Росія
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет
За матеріалами Укрінформ
23г тому
Партизани разом з ГУР підірвали росгвардійців у Єкатеринбурзі Росія
Партизани разом з ГУР підірвали росгвардійців у Єкатеринбурзі
Київ Пост
23г тому
Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів Росія
Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній 49 українок і українців повернулися з полону
Далі » Україна очікує отримати від МВФ ще $1,1 млрд