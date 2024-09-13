Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг, пише Укрінформ з посиланням The Japan Times.

Літаки РФ пролетіли над Японією - подробиці

Міністерство оборони Японії заявило, що з ранку до полудня четверга два російські літаки Ту-142 пролетіли з моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

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Далі вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити політ біля північного Хоккайдо.

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Літаки не входили в повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили в міністерстві.

«У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони», - йдеться в заяві міністерства.

Востаннє російські військові літаки здійснювали політ над Японією у 2019 році, але тоді йшлося про бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

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З початком війни в Україні відносини між Японією і Росією, які претендують на Курильські острови, що відомі в Японії як Північні території, різко погіршилися.

Радянський Союз захопив стратегічно розташований вулканічний архіпелаг на північ від Хоккайдо в останні дні Другої світової війни і відтоді зберігає там військову присутність (після розпаду СРСР цим займається Росія).

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США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю між Росією і КНДР – що відомо

24 червня спецпредставник США з питань КНДР Чон Пак, заступник міністра закордонних справ Кореї Чо Ку Рае та помічник глави МЗС Японії Намазу Хіроюкі засудили військове співробітництво між Росією і КНДР.

Країни найрішучіше засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з поставками зброї з Північної Кореї до Росії.

За їхніми словами, підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Владіміра Путіна до столиці Пхеньяна має "викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейського півострова".

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19 червня Путін відвідав Пхеньян, внаслідок чого лідери КНДР та РФ підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.