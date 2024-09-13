Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще чотирьох зловмисників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали на Одещині.

Цілями РФ були службові мікроавтобуси та позашляховики Сил оборони, повідомив пресцентр СБУ.

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На Одещині на замовлення РФ палили службові авто - що відомо

Росіяни до співпраці дистанційно залучили двох одеситів – переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.

Усі вони шукали «легкого заробітку» в Телеграм-каналах.

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Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні «цілі», а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Після підпалів зловмисники фіксували займання на камери власних телефонів і відправляли «відеозвіт» представникам російських спецслужб.

За таким алгоритмом було знищено 6 службових автомобілів українських захисників, але фігуранти так і не отримали обіцяних грошей.

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Співробітники СБУ затримали зловмисників «по гарячих слідах» у різних районах Одещини.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь РФ.

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Яке покарання загрожує паліям з Одещини

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Фото: СБУ

На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.

За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

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Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.