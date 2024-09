За час повномасштабної війни Росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.

Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects.

«На жаль, практика атак на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет і дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден», - повідомив Деркач.

За його словами, з 24 лютого 2022 року росіяни знищили понад 100 тисяч тонн зернових вантажів.

Та попри все Україна залишається одним із найбільших світових експортерів агропродукції і гарантом продовольчої безпеки у світі.

Рік тому Україна запустила в роботу морський коридор. За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн т вантажів.

З них 46 млн т агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу.