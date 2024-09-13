За час повномасштабної війни Росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.
Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects.
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Росія знищила понад 100 тисяч тонн українського зерна - що відомо
«На жаль, практика атак на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет і дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден», - повідомив Деркач.
За його словами, з 24 лютого 2022 року росіяни знищили понад 100 тисяч тонн зернових вантажів.
Та попри все Україна залишається одним із найбільших світових експортерів агропродукції і гарантом продовольчої безпеки у світі.
Рік тому Україна запустила в роботу морський коридор. За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн т вантажів.
З них 46 млн т агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу.
Ракетний удар РФ по судну із зерном у Чорному морі - що треба знати
13 вересня речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН засуджують будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.
12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем. Судно було атаковано одразу після виходу з територіальних вод України.
Постраждав вантаж пшениці, але минулося без людських втрат.