Фінляндія і Швеція не запроваджували ніяких конкретних обмежень на використання Україною їхньої зброї для здійснення атак по території Росії.

Єдина умова - озброєння має застосовуватися відповідно до міжнародного права, цитує Yle міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен та її шведську колегу Марію Мальмер Стенергард.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна може бити фінською та шведською зброєю по території РФ - подробиці

Очільниця МЗС Фінляндії зауважила, що єдиним обмеженням є те, що надана зброя має використовуватися відповідно до міжнародного права.

Advertisement

Своєю чергою Стенергард заявила, що застосування зброї не обмежується територією України і озброєння може бути залучене для ударів по території Росії.

У повідомленні зазначається, що влада Фінляндії раніше неодноразово заявляла, що не обмежує використання наданої Україні зброї.

Нідерланди дозволити Україні бити по РФ своєю зброєю - що відомо

10 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширюється і на застосування F-16.

Брекельманс зазначив, що Україна може використовувати зброю для самозахисту відповідно до міжнародного права.

Він додав, що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону.